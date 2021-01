Esto dijo Diego Luna sobre romance entre Camila Sodi e Iván Sánchez

Ciudad de México.- Diego Luna y Marina de Tavira fueron captados durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México por diversos reporteros; sin embargo, la pareja decidió separarse, pues la actriz no deseaba tener ningún tipo de contacto con la prensa.

El actor que participa en la saga Star Wars pidió a los periodistas guardar la sana distancia para responder a sus interrogantes, entre las que destacó que pasó su cumpleaños muy bien y contento, además de que la serie donde está participando se encuentra en pausa por la contingencia sanitaria.

Sin embargo, Diego prefirió cambiar el tema cuando escuchó las preguntas sobre su relación sentimental con Marina, y destacó que ya no participará en otra entrega de la serie Narcos.

Por último, el ex de Camila Sodi se mostró renuente a brindar alguna declaración con respecto a la fugaz relación que mantuvo la madre de sus hijos con Iván Sánchez, por lo que únicamente comentó: “obviamente no tengo ninguna opinión, ya sabes que de esas cosas no hablo”.

A su vez, Marina de Tavira, quien intentaba pasar desapercibida, decidió no detenerse para atender a los medios de comunicación que corrieron hacia ella, y únicamente deseó un muy feliz año, además de que la situación de la pandemia mejore pronto para que todos puedan volver a trabajar.