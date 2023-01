Esto dijo Christian Chávez sobre la ausencia de Poncho Herrera en la gira de RBD

Ciudad de México.- Luego del anuncio de la gira por el regreso de RBD a los escenarios, la ausencia de Poncho Herrera sigue generando polémica.

Esta vez Christian Chávez habló sobre el esperado reencuentro luego de más de 14 años de ausencia.

Durante la entrevista que ofreció al programa Hoy día, Chávez se sinceró sobre los motivos que llevaron a cinco de los seis RBD a reunirse para realizar una gira en Estados Unidos, Brasil y México.

Sí se pudo

“Esta vez se pudo, ahora sí que todas las agendas (se juntaron), lo que cada uno necesitaba. El universo ahora sí que conspiró, como dice también Anahí, y los fans, creo que el amor de los fans es algo que nos ha hecho también a nosotros estar aquí presentes, todo el tiempo, y bueno sí, estoy muy contento, ¿qué te puedo decir?, estoy que no me la creo”, explicó el actor y cantante.

Sobre si considera que será un exitoso tour, Christian comentó: “Dios quiera la verdad, nosotros estamos muy emocionados de poder tener esta oportunidad de volver a estar en el escenario por única ocasión, porque muchas personas dicen ‘es el regreso de RBD’, y creo que también eso que le quede claro a las personas, nosotros no estamos regresando, vamos a hacer este reencuentro, estas fechas, y es lo que vamos a hacer”.

Al respecto de lo más complicado que tuvieron que sortear los artistas para volver a los escenarios, el intérprete manifestó:

Reencuentro fue una conspiración del cielo

“Creo que el poder estar juntos y que se dieran las fechas, fue una conspiración del cielo, y creo que también el momento en el que sentimos esta necesidad de la gente de la música de Rebelde y de RBD y el cariño que sentimos constante de las personas, entonces creo que literal, como ya lo dije, el universo conspiró y estoy muy agradecido”.

Fotos: Agencia México

Finalmente, Christian Chávez dio su respaldo a Alfonso Herrera con respecto a su decisión de no unirse a la esperada gira. “Creo que nosotros entendimos perfectamente que, si a una persona no le gusta bailar y cantar, no es lo que le gusta, pues ¿para qué lo hace?, claro, es totalmente respeto”, declaró.

Video: