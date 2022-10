Esto dijo Alex Hoyer sobre las crisis de ansiedad de Danna Paola

Ciudad de México.- Luego de los problemas de salud mental por los que atraviesa Danna Paola, su novio Alex Hoyer se pronunció al respecto.

Durante su paso por la alfombra de los premios Eliot Awards 2022, el cantante se mostró incondicional y preocupado por la actriz:

“Yo que lo estoy viendo un poquito desde afuera, el crear un tour y armar una gira mundial, porque eso es lo que está haciendo, y del nivel que lo está haciendo Danna, como a ella le gusta hacer todo, de una calidad extraordinaria, puede llegar a ser estresante, te puede llegar a ganar en algunos momentos, pero Danna es una mujer fuertísima”.

Importancia de hablar sobre la salud mental

De la misma forma, el intérprete recalcó ante las cámaras del programa Venga la Alegría la importancia que tienen los famosos en pronunciarse sobre este tipo de padecimientos.

Tenemos una cierta responsabilidad de hablar ciertos temas, de hablar de cosas reales que también pasamos como tú, somos personas que nos dedicamos a crear arte, pero también pasamos por las mismas crisis que todos”, expresó.

Por otra parte, el ex participante en La Voz México no quiso hablar de los rumores con relación a que Danna Paola tiene un desorden alimenticio. “No voy a comentar sobre eso, perdón, ya comenté mucho sobre eso. Ya lo he explicado miles de veces, en YouTube está todo, ella se siente bien, y creo que eso es lo que importa”.

Fotos: Cortesía Instagram

Alex Hoyer tranquilo sobre su vida amorosa

Sin embargo, Hoyer se mostró más tranquilo y con una gran sonrisa al hablar de su vida amorosa, pues confesó que tanto él como la intérprete de “Mala fama” tienen planes de boda.

“Espero que pronto, lo hemos pensado, sí lo he pensado, no sabemos cuándo, hoy estamos enfocadísimos en nuestras carreras, yo la quiero ver crecer, es lo que más quiero en esta vida, verla lograr todos sus sueños, Danna es una persona soñadora, yo también, tengo muchos sueños que quiero lograr”, declaró.

Video: