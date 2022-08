Esto dijo Alejandro Basteri sobre el cambio de look de Luis Miguel

Ciudad de México.- Luego de la reaparición de Luis Miguel en redes sociales, los comentarios sobre su aspecto no se han hecho esperar.

En días pasados, “El Sol” se dejó ver junto a algunas mujeres en una imagen que compartió en sus plataformas digitales.

Una de las personas más cercanas al famoso cantante, su hermano Alejandro Basteri, rompió el silencio sobre su aspecto, durante su presencia en el programa Despierta América.

Foto: Cortesía

Alejandro Basteri se deshace en halagos hacia Luis Miguel

“Mi hermano es perfecto, yo lo amo, lo adoro, mis dos hermanos son perfectos, pero sí es increíble cómo se cuida, está siempre bien y, ante todo, es estar sanos”, manifestó el empresario con una gran sonrisa.

Con relación a los rumores que señalaban existían diferencias y problemas entre los hermanos, Alejandro dijo: “Estamos totalmente bien, increíble, lo que tenemos es que ya no tenemos 20 años, lo vuelvo a repetir, cada quien tenemos una vida, viajamos, uno está en no sé dónde, el otro está en no sé dónde, y somos felices”.

Asimismo, el también hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri negó haber estado en desacuerdo con que el intérprete de “La Incondicional” realizara la bioserie sobre su vida.

Sin desacuerdos por la serie de Netflix

“No, no es que no esté de acuerdo, todo lo contrario, de hecho, gracias a Netflix me dio la oportunidad de abrirme a hacer algo que es la ropa, porque yo estaba frenado totalmente y bloqueado, pero ahora que veo las cosas más claras. Estoy más que contento y feliz”, explicó.

Por último, el hermano de LuisMi negó tener planes de boda, destacando que la mujer que lo acompaña en estos momentos lo está apoyando al cien por ciento en el lanzamiento de la marca de ropa que lleva el apellido de su madre.

“Mira, por el momento, tenemos un hijo que se llama Basteri y estamos enfocados en hacerlo más grande. Hay un gran cariño y un gran amor, una gran amistad, porque tenemos más de 20 y tantos años juntos. Entonces la amo”, finalizó.

Video: