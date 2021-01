Esto dijeron los influencers sobre Nath Campos

CIUDAD DE MÉXICO.- Nath Campos sacudió las redes sociales luego de haber denunciado que el influencer Rixx abusó de ella sexualmente.

Según lo contado por Nath, el famoso a quien consideraba su amigo la habría tocado de forma indebida mientras estaba alcoholizada en una reunión de amigos.

Esto provocó que cientos de famosos se pronunciaran a respecto, mostrando su postura a favor de la joven youtuber.

El grupo de Los Caballeros, compuesto por 18 influencers latinoamericanos por Mario Baustista, Zaak, Juanpa Zurita y más, dieron a conocer que Rix fue expulsado de su hermandad, y mostraron su apoyo incondicional a Nath.

“Qué valiente eres Nath Campos. Gracias por compartir esto. Gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación. Admiro tu fuerza Nath. Te quiero, te creo y cuentas conmigo, no estás sola”, publicó Juanpa Zurita en Twitter.

Sebastián Villalobos también defendió a Nath y destacó que, sin importar cuánto tiempo haya pasado, siempre es necesario denunciar este tipo de situaciones.

“A cualquier persona allá afuera que haya pasado por un abuso, no están solos, hablen, denuncien, no se queden callados. No importa si han pasado 2, 4, 6 u 8 años. Alguien más debe saber lo que pasó para que no pase lo mismo y la justicia cojea, pero llega. Imagínate tomarte unos tragos, estás borracho y que alguien piense que esa es razón para abusar de ti. No mames. No hay justificación para el abuso”, escribió Sebastián en dos tuits.

“No sabía absolutamente nada de lo que está sucediendo con Nath Campos, realmente me parece un tema muy delicado y obviamente por mis principios como persona, como hijo, como hermano y como amigo no sería capaz de admitir algo así. Así que estoy contigo Nath Campos”, agregó Mario Ruiz.

El cantante Mario Bautista celebró que Nath alzara la voz, y mostró total credibilidad a la joven por su denuncia.

“Qué bueno que levantaste la voz, Nath Campos, y le diste fuerza a todas las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, te admiro mucho y lo sabes eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas y por eso es que yo y todos te vemos y reconocemos, ahora más”, añadió Bautista.

Scremau fue quien reflejó la tristeza por lo ocurrido con Nath, pues dijo que la conoce desde la secundaria y le dolió escuchar lo que sufrió con Rix.

“Obviamente yo le creo a Nath, ella sabe que la quiero con todo mi corazón y la conozco desde que estábamos juntos en secundaria acá en Querétaro. Me rompió escucharla así. Ahora, tampoco voy a hacerme wey y decir que Ricardo no era mi amigo, cuando es más que obvio que sí”, mencionó Scremau, quien instó a todos a denunciar si han sido víctimas de abuso, y advirtió que también las acusaciones falsas tienen graves consecuencias.

“Levanten la voz como hizo Nath si de verdad fueron violentad@s, o abusad@s, o acosad@s. Ya que es importante. Y también tomen mucho en cuenta del daño irreversible que pueden causar si hacen una acusación que no es verdad en contra de alguien”.