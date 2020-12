Estibaldiz Badiola quiere romper estereotipos de belleza

El primer sencillo del nuevo disco de la cantante Estibaldiz Badiola surgió de los mensajes que mandaba a su novio, el también cantante Adriel Favela, cuando ambos tenían peleas. Él reunió esos mensajes y los convirtió en "Tr3s", canción de la que comparten la autoría.

Para su primer disco, la intérprete de 23 años también se apoyó de su novio como productor, con él encontró la oportunidad de sentirse libre en cuanto a géneros y mezclar varios sonidos versátiles.

"Adri y yo hemos tenido muchas etapas de relación y en esta etapa lo conocí como talento, como productor, en lo laboral yo había escuchado muchos comentarios de gente que decía 'no es bueno trabajar con tu pareja', pero creo que a todos les va diferente y a mí me funcionó más trabajar con mi pareja", afirmó Estibaldiz en entrevista.

Siendo muy pequeña, Estibaldiz aprendió una lección que ahora aprovechó para plasmar en el video musical de esta canción. Cuando una de sus tías padeció leucemia, decidió unirse a los hombres de su familia y quitarse el cabello como acto de solidaridad. "No entendía por qué sólo los hombres se atrevían", cuenta.

Junto a un gato esfinge y ocultando su cabellera, intenta reflejar la idea de que 'el cabello no es parte de la belleza'.

"Yo tengo el cabello corto y me ponen comentarios de que 'pareces vato' o '¿Por qué no usas tacones o vestido?, hasta me llegaron a decir lesbiana porque tengo un hermano gay y porque casi no me maquillo, pero son estereotipos que pone la sociedad porque ¿quién dijo que es de hombre y que es de mujer? realmente yo me siento cómoda trayendo tenis, o cuando o no zapatillas, pero eso no me hace más mujer".

El disco "Blanco y negro", que completará con 10 canciones también incluirá duetos con cantantes como Diego Verdaguer y A.B Quintanilla.

"La pandemia en realidad me ayudó para hacer mi disco porque tenemos que estar encerrados y me tuve que concentrar al cien por ciento en mi música y creo que todo empezó desde el amor propio, esto me ayudó a conocerme a descubrir lo que realmente quería", expresó.