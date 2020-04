Esteban Arce habla sobre su contagio de Covid-19

Esteban Arce, conductor titular del noticiero matutino “Expreso de la Mañana”, relató la manera en que se enteró que estaba contagiado de coronavirus, y la forma en que afrontó esta pandemia, sobre todo en el aspecto familiar.

Me sorprendió, por pura casualidad me hice la prueba, pues convivo con mi papá que tiene 90 años. Sentía dolor muscular, cuerpo cortado, pero nada de fiebre ni tos ni dolor de garganta. Me hicieron la prueba, llené un cuestionario y solo pensé que estaba en lo correcto como una referencia".

"Estaba muy confiado y tómala, que al día siguiente me llaman, estaba por bajarme del coche para empezar el noticiero y me dicen que era positivo, lo que hice fue no bajarme del coche, me regresé a mi casa, le hablé al doctor y hasta la fecha aquí estoy", contó Arce.

De la misma forma, Arce confesó en entrevista para el programa de Estados Unidos llamado “Don Cheto al Aire”, que a pesar del miedo que sintió cuando le confirmaron que tenía coronavirus, a la semana de iniciar su tratamiento comenzó a sentirse mejor.

“'Los síntomas rudos no los tuve, gracias a Dios, yo sólo traía este leve cansancio que lo fui manifestando, y sí, yo tenía miedo de que esto fuera creciendo y afortunadamente no, a los 8 días me hicieron otra prueba igual que salió negativa, me dijeron que faltaba otra prueba que si sale de nueva cuenta negativa te dan de alta de manera definitiva, y así me pasó, ya salí negativo, pero aun así tienes que guardarte un rato”, señaló.

Por último, Esteban Arce aseguró que mientras su esposa e hijas se aislaron de forma preventiva en una casa de Acapulco, su hijo se quedó para acompañarlo, sin embargo, se ha mantenido lejos de él para no contraer la enfermedad.