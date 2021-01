Este fue el regalo de los Reyes Magos que más emocionó a los famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- Para muchos niños mexicanos la mañana del 6 de enero es uno de los días más esperados durante el año, al levantarse emocionados para descubrir lo que los Reyes Magos les han dejado al pie del árbol.

Según cuenta la historia católica fueron tres los Reyes de oriente que deslumbrados por la estrella de Belem salieron en su búsqueda por el mecías, al que le llevaron regalos especiales como mirra, oro e incienso. Desde entonces se acostumbra dejar regalos para los más peques de la casa.

Varios son los artistas que compartieron en redes sociales cuales fueron sus regalos más especiales traídos por los reyes de oriente y encontrados debajo del árbol navideño durante su infancia. Te compartimos algunas de las más emotivas anécdotas de los famosos hoy en el día de rosca de reyes.

CLAUDIA MARTÍN

“Mi hermana y yo nos despertábamos muy temprano y bajábamos corriendo superrápido. El regalo que más me emocionó y que me encantaba fue un avión de Barbie, lo venía pidiendo todo el año, y afortunadamente los Reyes Magos me lo pudieron traer”.

EDÉN MUÑOZ

“El regalo de los Reyes Magos que jamás se me va a olvidar fue mi primera guitarra; la pedí muchas veces, aunque imagino que no tenían muchas posibilidades de traerla, pero cuando finalmente sucedió me sentí muy feliz. Tenía alrededor de seis años, y a partir de ahí se desenvuelve toda la historia de mi vida”.

CYNTHIA KLITBO

“Generalmente no le pedía juguetes a los Reyes Magos, siempre preferí dinero (risas), y la única vez que les pedí fue una avalancha, pero me llegó un bebé de juguete (risas), aun así me sentí muy emocionada”.

MARTHA JULIA

“El regalo que más me emocionó fue un supermercado, me encantaba jugar con el carrito y todas las cosas que traía como clásica niña emocionada. También me acuerdo de un payasito que se llamaba Lucas y que no soltaba para nada; en realidad todos los juguetes que me llegaban me causaban mucha emoción”.

CARLOS BONAVIDES

“Tenía siete años y fue la última vez que me trajeron un juguete los Reyes Magos, se trataba de un arco con flechas que me gustaba demasiado; después, como ya no hubo más regalos, me tuve que hacer un carrito con corcholatas que me gustaba mucho”.

EDWIN LUNA

“Los Reyes Magos siempre me complacieron, me traían lo que se le olvidaba traer a Santa Claus; en general me emocionaba mucho con todo lo que me llegaba en ese tan esperado día, y recuerdo en especial un carrito montable de bomberos”.

ALE RIVERA

“Recuerdo que mi hermana y yo esperábamos a los Reyes Magos despiertas, y en una ocasión pedí un balón de basquetbol, pero cuando me desperté superilusionada me encontré con un balón de futbol; en su momento me enojé demasiado porque no habían entendido lo que pedí, me resigné y empecé a usarlo”.