Este fue el mensaje de inicio de año de Kimberly Laoiza

ESTADOS UNIDOS.- Kimberly Loaiza se ha posicionado en una de las figuras de Internet más importantes, gracias a su trabajo, belleza y carisma que ha venido reflejando en los 5 años que se ha consolidado como una ‘YouTuber’.

La influencer también ha seguido en su carrera musical y fue este 2021 donde rompió record y estuvo en tendencia número 1 en México, con su más reciente sencillo musical “Mejor Sola”, colaboración que realizó con Zion & Lennox.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kim compartió una serie de fotografías en la que aparece con un hermoso corsé en color rosa, acompañado de unos mom jeans que le hicieron resaltar su figura,

Además la ‘YouTuber’ aprovechó para enviar un emotivo mensaje en el que se dedicó a agradecer a todas sus “linduritas” por el apoyo incondicional que ha recibido en cada uno de sus proyectos profesionales.

Hola 2022 gracias a todos los que me acompañarán en un año más, de verdad los amo mucho linduras, siento un cariño por ustedes tan fuerte como el que siento por familiares de sangre, es increíble pero cierto, ustedes siempre han estado para mi, he logrado muchos de mis sueños junto a ustedes, por muchos años me han demostrado que me quieren y eso lo valoro mucho, gracias por tanto, vamos por más años juntos, son los mejores” escribió Kim.