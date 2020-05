Este es el motivo por el que Spotify retiró la canción de ''Safaera''

HERMOSILLO, Sonora.- La mañana de este jueves México amaneció con una ‘‘terrible’’ noticia para los fanáticos del tema ‘‘Safaera’’, pues no se encontraba disponible en Spotify.

‘‘Safaera’’ interpretada por Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell y Randy, se volvió todo un éxito gracias a una serie de videos en Tik Tok donde jóvenes grababan las reacciones de sus padres al escuchar cierta parte de la canción.

Ahora, usuarios de redes sociales lo hicieron tendencia en Twitter debido a que la canción no se encuentra más en Spotify. Al buscar el tema sí aparece, pero una vez le das reproducir se muestra automáticamente: ‘‘Canción no disponible’’.

Ante comentarios como: ‘‘¿Cómo que Spotify quitó Safaera?’’, ‘‘Hola Bad Bunny, tenemos una emergencia, quitaron Safaera’’, ‘‘Intenté poner Safaera en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor’’, se lee en el hashtag.

Spotify se dio el tiempo de responder el cuestionamiento de miles de usuarios y señaló que solo se trataba de un simple cambio por la licencia.

‘‘Te oímos. Solo un aviso, a veces el contenido se elimina temporalmente debido a cambios en las licencias. Esperemos que lo tengamos disponible nuevamente pronto’’, escribió.

De esta manera los seguidores de Bad Bunny, al saber que el tema regresará tarde o temprano, han podido darse un respiro.