Este es el malestar que obligó a Kenia Os a cancelar conciertos (no era epilepsia)

MÉXICO.- A pesar del reciente desmayo que sufrió Kenia Os en los Ángeles, anunció a sus fans que sí podría disfrutar de su fiesta sin problemas; sin embargo, por instrucción de los médicos, lo que respecta a conciertos debió suspenderse.

La cantante explicó que tenía restricción de parte de los médicos de realizar actividades que requieran de mucho esfuerzo, incluidos sus conciertos. Kenia compartió que el primer diagnóstico que obtuvo luego de su desmayo fue epilepsia.

Sin embargo, ella buscó una segunda opinión con expertos, quienes le dieron un nuevo resultado.

Además del desmayo, Os tenía problemas para mover partes del cuerpo y las sentía dormidas. Luego de diversos estudios, los médicos le informaron que tiene un daño en las cervicales a causa del estrés.

Además, le informaron que tenía "pellizcada" una de ellas, en el cuello. Para combatir esto, los cuidados recomendados incluyen abstenerse de esfuerzos, cargar peso y también de bailar.

Recientemente, comentó que sigue bajo observación para cuidar cómo evoluciona la situación:

"K23 fue un álbum que hicimos en tiempo récord porque un álbum me toma un año y medio hacerlo y este lo hicimos en cuatro meses, entonces yo creo que el cuerpo me cobró factura, esperemos que no sea nada grave”, comentó.