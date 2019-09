Este es el consejo que Frank Sinatra le dio a José José

HERMOSILLO, Sonora.- Algunas oportunidades se presentan solamente una vez en la vida, y eso era algo que José José experimentó muy de cerca.

En 1970 “El Príncipe de la Canción” contaba con éxitos como “El triste” y “La nave del olvido”, temas muy populares en México, sin embargo, no gozaba la misma fama en Estados Unidos.

Para 1973, los temas del cantante eran música ambiental de Reprise Records en Los Ángeles, estudio fundado por Frank Sinatra, quien, de acuerdo con el libro autobiográfico Esta Es Mi Vida, al escuchar la voz de José José, pidió que localizaran al mexicano. El gran Sinatra quería firmar al “Príncipe de la Canción” para que grabara un disco en Reprise Records, cuando los representantes de la disquera hablaron con José José, éste aceptó inmediatamente la oportunidad. El problema fue que al final de cuentas no se pudo concretar.

Según información de Quien, José José tenía un contrato con RCA Víctor y la compañía le negó esta posibilidad, pues querían mantener la exclusividad del cantante, lo que lo llevaría a refugiarse en el alcohol. Deprimido, durante semanas escuchó discos de Frank Sinatra.

Cuatro años después de la oferta que hizo, El interprete de ‘Fly me to the moon’ viajó a Tijuana para ver a José José y le dejó una lección.

El cantante mexicano dio un concierto en el centro nocturno Flamingos y Sinatra lo observó desde un lugar privado. No se acercó a él, pero le dejó un mensaje con el dueño del club. “Dice que si sigues cantando así, te vas a lastimar, que tienes que vocalizar”, fue el consejo que Frank le dio a José José.

En el libro, el cantante cuenta sobre otra anécdota con Sinatra, en la que fue invitado a una fiesta en casa de Frank en Los Ángeles, donde cantó “Misty” de Errol Garner. El intérprete de ‘Cant take my eyes of you’ le aplaudió y le dijo:

“No te olvides de que triunfar es muy bello, pero tiene un precio alto. Yo, por ejemplo, siempre estoy encerrado, no puedo ir al cine ni al súper, eso duele, aunque tiene sus compensaciones. Nunca dejes de ser José José, el que va al cine con sus hijos y lleva a su mamá de compras”, asegura.

El libro se llama ‘Esta Es Mi Mida’ y en el habla sobre su niñez y sus primeros logros, alcanzados a costa de un gran esfuerzo, hasta el enorme éxito obtenido a una edad muy temprana y que lo ha llevado a ser un icono de la música romántica en español.