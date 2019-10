Este es el baile en el que se inspiró Joaquin Phoenix para Joker

ESTADOS UNIDOS.- La película de Joker, una de las más esperadas del año, se estrenó el pasado viernes 04 de octubre y no ha recibido más que halagos y peticiones de un Oscar para Joaquin Phoenix por su gran actuación en la cinta.

Si algo ha sobresalido además de la risa, el llanto y el resentimiento, es el baile que interpreta el payaso de Gótica, tan artístico que no pudo pasar desapercibido, pues fue como la cereza en el pastel del personaje.

Durante una entrevista el actor fue cuestionado sobre el baile, pues se sabe que, además de haber tenido un coreógrafo, Phoenix tomó la insíración de un antiguo video de Internet.

El actor de puso nervioso de haber dicho el nombre del video y estuvo bromeando con la reportera sobre si existía o no, pero al final admite que sí existe, se llama: The Old Soft Shoe, de 1957.

Como pueden observar, la inspiración es muy notoria, pues sus movimientos son muy similares a los que Joaquin logra en la cinta.