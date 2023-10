Estatua de Dwayne "The Rock" Johnson en París causa controversia por su color de piel blanca

PARÍS.-Una nueva estatua de cera de la estrella de Hollywood y la WWE, Dwayne "The Rock" Johnson, ha sido revelada en el famoso Museo Grévin de París esta semana, pero los fanáticos están descontentos con el resultado final.

Aunque la escultura captura en gran medida la icónica musculatura de Black Adam, surge un problema notable en lo que respecta al tono de piel de la estatua.

The Rock, orgulloso de su herencia samoana y su conexión con Hawái en sus películas, se ve representado en la estatua como un hombre blanco llamado Craig, lo que genera un efecto incómodo debido a la falta de su tono de piel más oscuro.

Los fanáticos han expresado su descontento en la publicación oficial del Museo Grévin en Instagram, reporta el medio Uproxx.

Algunos de los comentarios incluyen: "La mezcla de colores no fue la adecuada, no se parece tanto a él", "Eso no es The Rock, es The Pebble", y "Esta estatua es más blanca que yo, ¡y soy escocés!".

Los seguidores de The Rock están claramente sorprendidos por la representación inexacta de su ídolo en la estatua de cera.