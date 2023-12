Estas son las series más nominadas para los premios Critics Choice 2024

LOS ÁNGELES.- El comité organizador de los Critics Choice finalmente reveló este martes el listado de los programas de televisión nominados a la edición 29 de la prestigiosa ceremonia de premios, el cual está encabezado por 'The Morning Show' y 'Succession', con 6 y 5 nominaciones respectivamente.

La Asociación de Críticos Cinematográficos de Estados Unidos y Canadá (Critics Choice Association), responsables de estos premios, también reconoció con cuatro reconocimientos a producciones como 'Abbott Elementary', 'The Bear', 'Beef', 'Lessons in Chemistry', 'Loki' y 'A Small Light'.

HBO Max, la plataforma formada por HBO y Discovery+, lideró con 23 candidaturas, seguida por Netflix con 21, y Apple TV+ con 16.

En la categoría de mejor serie dramática, 'The Morning Show' y 'Succession' competirán con títulos como 'The Crown', 'The Diplomat', 'The Last of Us', 'Loki', 'Star Trek: Strange New Worlds' y 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty'.

En cuanto a las comedias, 'Abbott Elementary' podría repetir su victoria enfrentándose a nominadas como 'The Bear', 'Reservation Dogs', 'Barry', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Poker Face', 'Shrinking' y 'What We Do in the Shadows'.

Además, la quinta entrega de 'Fargo', basada en la película homónima de los hermanos Coen de 1996, se encuentra entre las favoritas junto a 'Beef' y la serie limitada 'Lessons in Chemistry' en la categoría de mejor miniserie.

La entrega de los premios Critics Choice está programada para el domingo 14 de enero en el hotel Fairmont Plaza de Los Ángeles, con la comediante y actriz Chelsea Handler como presentadora.