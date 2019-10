Estas son las películas en las que Robert Evans trabajó

ESTADOS UNIDOS.- Robert Evans, uno de los productores más exitosos de la historia de Hollywood, ha fallecido. Evans, quien produjo películas icónicas como "El padrino", "Barrio chino" y "Urban Cowboy", murió este sábado, según información de TMZ.

"Rosemary's Baby", "Romeo y Julieta", "Adiós Colón" e "Historia de amor", son otras de las películas que fueron filmadas bajo su supervisión como jefe de las producciones de Paramount.

Evans comenzó como actor, apareciendo como torero en "The Sun Also Rises" de Ernest Hemingway. Más tarde escribió sus memorias, "The Kid Stays in the Picture", que luego se convirtió en una película documental.

Uno de los mayores desafíos para Evans fue filmar "The Cotton Club", que se consideró una pesadilla, tomó varios años para filmar y superar el presupuesto antes de salir en 1984 y bombardear a lo grande.

Su último gran éxito fue la comedia romántica de Kate Hudson y Matthew McConaughey, "Cómo perder a un chico en 10 días" en 2003.

Evans era muy cercano a Jack Nicholson, con quien solía ir de fiesta en Hollywood y en su casa. Su único nominación al Oscar fue "Chinatown" en 1975.

Sufrió un derrame cerebral en 1998 que lo dejó parcialmente paralizado y se recuperó. Fue el primero de 3 golpes ese mismo año, pero fue capaz de recuperarse.

El famoso se casó y se divorció 7 veces, incluso con Ali MacGraw, con quien tuvo un hijo, Josh. Uno de sus matrimonios duró un total de 10 días. El empresario tenía 89 años. Descanse en paz.