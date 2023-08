Estas son las exigencias de Taylor Swift para su concierto en México

Ciudad de México.- A pocos días del show de Taylor Swift en el Foro Sol de México, sus seguidores están a la expectativa de lo que pasará en las presentaciones de la cantante.

Aunque anteriormente ya circularon videos del montaje del escenario donde la artista armonizará, trascendieron las peticiones de la cantante para cumplir con sus presentaciones en México.

Según los medios internacionales, Taylor pide más de 100 botellas de vino de las mejores marcas y otras 100 de champagne, además de 300 botellas de agua, variedad de comida y bebida disponible para ella y su equipo, además de canastas con frutas importadas, vegetales, ensaladas y comida saludable.

Otras exigencias

En lo que respecta al escenario, éste debe ser adornado con flores frescas, además de contar con una zona para relajarse y descansar antes de los conciertos. Conjuntamente, la artista solicita un camerino privado con aire a una temperatura determinada y cierto tipo de iluminación, que requiere ser decorado con cristales Swarovski.

Hasta el momento estas serían todas las exigencias que solicitó Swift para cumplir con los cuatro conciertos sold out que están programados para el próximo 24, 25, 26 y 27 de agosto, donde la telonera será Sabrina Carpenter.

La artista llega a México luego de que estrenó en 2022 su décimo álbum de estudio, “Midnights” y ganara varios premios por su cortometraje “All Too Well”. Por ahora es la única artista en debutar con cinco álbumes con más de 1 millón de unidades vendidas en su primera semana en la historia de Estados Unidos.