Estas son las condiciones de la libertad para Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras aceptar la agresión a su exnovia Tefi Valenzuela, el actor mexicano Eleazar Gómez salió finalmente del Reclusorio Norte de la CDMX, tras cinco meses de proceso legal.

No significa que haya sido sentenciado inocente, solo que sus abogados acordaron con el actor llevar un proceso abreviado, en el que Eleazar acepta su participación en la agresión que denunció a finales del 2020 su entonces novia.

Gran sorpresa se llevo la modelo Tefi Valenzuela tras conocer el veredicto del juez, pero celebró que Gómez finalmente reconoció su culpa en los hechos ocurridos en noviembre del 2020.

Valenzuela dijo ahora sentirse más tranquila, ya que este dictamen sustenta su testimonio de agresión recibida de Eleazar Gómez: "Nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié porque ya él lo aceptó y el juez lo aceptó”.

Un giro de 360 grados

Sin duda la vida del joven actor Eleazar Gómez será otra después de recuperar su libertad, después de llevar un proceso legal tras agredir a Tefy Valenzuela la noche del 4 de noviembre, dentro de su apartamento en la colonia Nápoles, en CDMX.

Ahora su reputación de galán de novelas se ha perdido y ha sido cambiada por alguien que ha pisado el reclusorio por agresión de género. A pesar de esto Eleazar deberá de continuar con su vida, acatando las ordenes que implican gozar de una libertad condicional.

Y es que aunque ya volvió a casa, su salida implicó el comprometerse ante la justicia con varios puntos, que en caso de incumplir, podría ser motivo para volver a prisión.

Durante los próximos tres años deberá apegarse al reglamento penal que incluye compromisos que la Fiscalía y la víctima acordaron: Se estipuló el pago por la reparación del daño de 420 mil pesos, que Eleazar podrá pagar en tres parcialidades a Tefi Valenzuela.

Deberá ofrecer una disculpa de manera publica y ante los medios de comunicación, pero sin tocar el tema y narrar los hechos ocurridos en noviembre del año pasado. Además no podrá acercarse a la víctima, ni frecuentar los lugares a los que Valenzuela asiste.

Durante los próximos tres años Eleazar Gómez deberá vivir en el mismo domicilio, sin opción a cambiar de residencia, para ser ubicado de manera rápida por las autoridades. Además deberá someterse a tratamiento psicológico hasta el 2004.

Y finalmente, tendrá que acudir trimestralmente a las oficinas de la Fiscalía para firmar, por lo que un viaje largo está totalmente descartado.

Al ser un galán de telenovelas, el trabajo duro también implicará recuperar la confianza del público femenino, por lo que el reto que le avecina a Eleazar, en cuanto a su carrera como actor, es bastante complicado.

Así recibió la noticia Tefy Valenzuela

Desde temprana hora se vio llegar muy calmada a Tefy Valenzuela a las oficinas del Reclusorio Norte de la Ciudad de México. "Me vieron llegar muy tranquila por que me hicieron creer que asistía a una audiencia de revisión de medidas cautelosas, pero había otras solicitudes y Eleazar Gómez", afirmó.

La modelo se dice tranquila con el resultado obtenido, ya que todo lo dejó en manos de las autoridades. "Lo que me llevo y creo que ganamos, es que hoy 25 de marzo, nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré, ni mi verdad, por que al fin en honor a mi verdad, Eleazar aceptó delante de un juez y delante mio, y a raíz de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años", comentó.

"Yo siempre dije desde el dia 1 que me iba a conformar lo que el juez dijera, a acatar lo que él dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no, por que creo que dije desde el día uno que iba a dejar todo en las manos de la justicia y si estas son las medidas que ellos consideraron me va a tocar aceptarlas", explicó Tefy.

Para terminar la victima de este proceso comentó que se siente satisfecha consigo misma por haber realizado la denuncia, pero además invitó a todas las mujeres que han sido violentadas a alzar la voz y no dejar estos hechos en el anonimato. "Simplemente decirles, estuvo bien denunciar, no me arrepiento ni un minuto, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad, las invito a que denuncien, siempre hay que dejar este tipo de precedentes y no les pase a otras mujeres. Por mi parte voy a seguir con mis sueños", puntualizó.