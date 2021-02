Estas son las condiciones de Lucero para regresar a las novelas

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi 10 años de su última aparición en la pantalla chica mexicana, Lucero sueña con volver a las telenovelas, pero tiene algunas condiciones para los productores que están interesados en su talento.

En una entrevista para TV Notas, Lucero habló de su interés por retomar su carrera como actriz en melodramas mexicanos, pero para que esto suceda tiene que haber un proyecto que le interese.

"Para mi es una pasión la actuación, la verdad es que disfruto tanto hacerlo que no me gustaría actuar en un personaje o en una historia que no me sintiera cómoda, que no me sintiera emocionada todos los días por ir a hacerlo", confesó Lucero.