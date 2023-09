Estas son las canciones del verano 2023, según Billboard

ESTADOS UNIDOS.- El verano suele representar una temporada de descanso o libertad para que las personas puedan disfrutar del clima cálido y salir de su rutina, por lo que la música pasa a ser un concepto clave para lograr dicho objetivo.

Billboard, uno de los medios especializados de música más reconocidos del mundo, sabe muy bien esto por lo que ha revelado una lista con las canciones que más han sonado durante el verano de 2023.

En el podio se encuentra "Seven" de Jung Kook en colaboración de la rapera Latto. La canción suposo el primer sencillo como solista del integrante del exitoso grupo surcoreano BTS y recolectó más de 12 millones de vistas durante su primer día en YouTube.

 

Por otro lado, el éxito de "Flowers" de Miley Cyrus fue tan rotundo que se extendió hasta el verano, mientras que Taylor Swift también estuvo sonando bastante en la radio pero no con una canción de su más reciente álbum, sino con "Cruel Summer", de 2019.

 

Peso Pluma tomó al mundo por sorpresa este año, por lo que es solo sensato que el cantante mexicano se encuentre en la lista dos veces con "La Bebe", en dueto con Yng Lvcas, y "Ella Baila Sola", con Eslabon Armado.

 

Algunas otras canciones que fueron el soundtrack del verano fueron "Calm Down" de Rema y Selena Gomez, "Cupid" de Fifty Fifty, "Last Night" de Morgan Wallen, "Where She Goes" de Bad Bunny y "Dance The Night" de Dua Lipa.