Estas son las artistas más nominadas a los Premios Grammy 2024

LOS ÁNGELES.- The Recording Academy de Estados Unidos finalmente ha revelado la lista de nominaciones para la próxima edición de los Premios Grammy en 2024 y, como era de esperarse, están lideradas por las artistas más proliferantes y que han logrado un impacto en la cultura popular de los últimos 12 meses.

 

En primer lugar se encuentra SZA, con 9 nominaciones, gracias a su segundo álbum de estudio 'SOS', el cual fue nominado a "Álbum del Año", y su rotundo éxito "Kill Bill", que se ha posicionado como uno de los favoritos para ganar "Canción del Año". Del mismo modo, otras canciones de su álbum fueron nominadas, tales como "Low" y "Ghost in the Machine".

 

Por otro lado, el impresionante recibimiento de 'Jaguar II' le valió un total de 7 nominaciones a Victoria Mónet, incluyendo "Mejor álbum R&B", y reconocimientos para sus canciones "On My Mama" y "How Does It Make You Feel".

Uno de los casos más curiosos es Phoebe Bridgers, quien también consiguió 7 nominaciones gracias a su colaboración con SZA y al primer álbum, 'the record', de su banda Boygenius, en compañía con Julien Baker y Lucy Dacus.

 

Taylor Swift, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo también eran las artistas con más predicciones a ser nominadas en la próxima edición de los Premios, y para la sorpresa de muchos, lograron 6 nominaciones cada una. Mientras que Swift consiguió su histórica sexta nominación a "Álbum del Año", Cyrus fue nominada a las categorías más importantes gracias a "Flowers" y Rodrigo sorprendió al público con su aparición en "Mejor canción Rock".

 

Otros artistas que consiguieron la misma cantidad de nominaciones fueron Billie Eilish, con su preciosa y sentimental balada "What Was I Made For?" para la banda sonora de 'Barbie', y Jack Antonoff, por su trabajo como productor en los más recientes álbumes de Taylor Swift y Lana del Rey.