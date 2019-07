Estas series fueron canceladas en sus primeras temporadas

CIUDAD DE MÉXICO

Las cadenas de televisión y plataformas de streaming saben que encontrar a la gallina de los huevos de oro no es fácil. De ahí que no todas las series tengan el éxito de "The big bang theory" o "Game of thrones", ambas culminadas este año tras 12 y ocho temporadas, respectivamente.

Dice el dicho que "la tercera es la vencida" y para algunas series que anunciaron su cancelación prematuramente, antes incluso de llegar a Latinoamérica, no ha habido oportunidad ni de pasar de la primera temporada. Este año al menos 20 nuevas series como "Deadly class" de SyFy tuvieron esta "suerte".

De al menos 30 shows que se despiden de las pantallas, 20 son comedia; el segundo lugar lo ocupan los dramas como "The passage" y "Speechles", seguido por dos estrenos de ciencia ficción como "The first".

Pero, ¿qué es lo que opinan los fanáticos? Para Christian Argel, actor de teatro y fiel seguidor de historias como "GOT", uno de los puntos que lo han llevado a abandonar las producciones de Marvel y Netflix ("Jessica Jones", "Iron fist" y "The punisher", entre otras) tiene que ver con lo predecibles que se vuelven.

"En esta época de romper esquemas y salirnos de lo convencional, la gente la empieza a regar cuando usa la misma fórmula", considera.

"Otro punto es no saber cuándo parar. Es difícil mantener a los personajes frescos después de tantas temporadas; a TBBT le pasó eso".

En contraparte, una trama como la de "Deadly class", lanzada en enero, no le fue suficiente para estar en el gusto del público. La historia, basada en los cómics homónimos, registra en el sitio Rotten Tomatoes un 64% otorgado por la crítica contra un 92% de la audiencia. Protagonizada por Benedict Wong, Benjamin Wadsworth y la latina María Gabriela de Faría, se quedó en 10 capítulos y está a la espera de encontrar otra plataforma para seguir.

La misma suerte tuvo "Whiskey Cavalier", protagonizada por Lauren Cohan, con una única temporada en ABC. Otras como "Santa Clarita diet", de Netflix, con la ganadora del Globo de oro, Drew Barrymore, se despidieron con tres entregas.

Primera temporada

-ABC

"The fix"

"The kids are alright"

"Take two"

"Whiskey cavalier"

-CBS

"Fam"

"Happy together"

-FOX

"The cool kids"

"Proven innocent"

"The passage"

"Rel"

-HULU

"The first"

-NBC

"Abby’s"

"The enemy within"

"I feel bad"

"The village"

-Netflix

"Chambers"

"The curious creations of Christine Mcconnell"

"The good cop"

"Nightflyers"

-SYFY

"Deadly class"

Segunda temporada

-ABC

"For the people"

"Splitting up together"

-CBS

"Salvation"

-Comedy Central

"Detroiters"

-FOX

"The gifted"

-Freeform

"Alone together"

-HULU

"I love you America "

-NBC

"Midnight Texas "

"Timeless"

-Netflix

"Friends from college"

"Iron first"

"Luke Cage"

"The punisher"

-STARZ

"Counterpart"

-SYFY

"Happy!"

-Showtime

"SMILF"

Tercera temporada

-ABC

"Specheless"

-FOX

"Star"

"Lethal weapon"

-Freeform/Netflix

"Shadowhunters"

-HBO

"Crashing"

-Netflix

"Marvel’s Daredevil"

"One day at time"

"Santa Clarita diet"

"Travelers"

"Jessica Jones"

-TBS

"Wrecked"

Series con final cerrado

-Amazon

"Catastrophe" (4)

"Fleabag" (2)

-FOX

" Gotham " (5)

-CBS

"The big bang theory" (12)

-HBO

Game of thrones" (8)

"Silicon Valey" (6)

"Veep" (7)

"Counterpart" (Starz)