Estas películas no tuvieron alfombra roja por covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Este no ha sido un buen año para la industria del cine, el entretenimiento se ha visto gravemente afectado, los conciertos se detuvieron, las obras de teatro se frenaron, las grabaciones se cancelaron, pero también los estrenos de películas se vieron afectados de forma importante por la pandemia.

La primera cinta que se vio afectada por las restricciones debido al coronavirus fue "Mulan", a pesar de que la cinta pudo estrenarse en algunas salas de cine, no alcanzó a estrenarse en lugares como el continente americano, pero eso no impidió que llegara a las pantallas de Disney Plus.

El golpe a esta millonaria industria del cine podría no reponerse en un tiempo, esto debido a que la gente ha dejado de acudir a las salas como medida para evitar los contagios, además de que la economía familiar no está para que las personas realicen actividades recreativas con tanta comodidad.

Estas son algunas películas que no tuvieron alfombra roja

Otra película que también fue muy sonada cuando se habló de que no habría estreno, gira de medios y alfombra roja fue la entrega más reciente de James Bond, a cargo del actor Daniel Craig. Se tenía contemplado que "No Time To Die" llegaría en abril de 2020, lo hasta el 2021.

Un estreno más que era muy esperado por parte del Universo Cinematrográfico de Marvel era el de “La viuda negra”, la cual de igual forma se estrenaría en abril de 2020; ahora se tiene contemplado que la película protagonizada por Scarlett Johansson llegue hasta mayo de 2021.

La novena entrega de “Rápidos y furiosos” cambió su fecha de estreno hasta el 28 de mayo de 2021, formaba parte del bloque de películas que Hollywood lanzaría para captar la taquilla de aquellos que aman los autos, la velocidad y las historias llenas de acción.

“Top Gun: Maverick” y “Ghostbusters: Afterlife” se estrenarán en el verano de 2021 si el mundo ya cuenta con las condiciones necesarias para evitar que en las salas de cine se susciten contagios; pues hay que recordar que aún continúan las restricciones por la Covid-19.

Otra segunda parte que se estrenaría en el verano de 2020 pero se aplazó hasta junio de 2021 es la secuela de “Un lugar en silencio 2”, protagonizada por John Krasinki. Por último, el cine infantil también se vio afectado ya que no alcanzaron a lanzar “Gru: Nace un villano”, se tenía contemplada para julio 2020 y llegará hasta julio de 2021.