Estas fueron las canciones más escuchadas en Spotify durante 2023

ESTADOS UNIDOS.- 2023 ha sido un año repleto de revelaciones musicales y nuevos lanzamientos de artistas de gran calibre. De este modo, en reconocimiento por sus logros, Spotify ha decidido revelar la lista de canciones más escuchadas en todo el mundo durante los últimos doce meses.

Como era de esperar, "Flowers" de Miley Cyrus se posicionó como la canción más escuchada en la plataforma de streaming. El primer sencillo de 'Endless Summer Vacation' se convirtió en un éxito rotundo tras su lanzamiento en enero gracias a su empoderador mensaje y melodía tan contagiosa.

 

En segundo lugar, SZA hace acto de presencia con "Kill Bill", el segundo sencillo de "SOS" y se ganó la atención de todo el mundo gracias a su su sátirica letras, en la que considera asesinar a su ex, y claras referencias a la reconocida obra de Quentin Tarantino.

 

Pese a ser lanzada en marzo del año pasado, "As It Was" de Harry Styles consiguió mantener una popularidad constante y ganarse el tercer puesto en el listado tras su presentación en los Premios Grammy de este año y la gira 'Love On Tour'.

 

Por otro lado, la representación internacional ha crecido un poco este año después de que "Seven" de Jungkook (integrante del grupo surcoreano BTS) y "Ella Baila Sola" del cantante de músical regional mexicana Peso Pluma se posicionaron en los puestos 4 y 5 respectivamente.

 

Como no podía la faltar, Taylor Swift, coronada como la artista global más escuchada de 2023 en Spotify, posee dos canciones en el listado: "Cruel Summer", en el puesto 6, que pesa a haber sido lanzada en 2019 finalmente logró exito este año, y "Anti-Hero" el sencillo principal de 'Midnights' en último lugar.

 

Otras sorpresas fueron "Creepin" de Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage (7), Calm Down de Rema con Selena Gomez (8) y en el noveno puesto la polémica y viral sesión musical #53 de Bizarrap y Shakira.