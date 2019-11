Estas cirugías se habría hecho Galilea Montijo, lo que le causó complicaciones en su salud

Luego de darse a conocer que Galilea Montijo se sometió a varias cirugías, aquí te damos unos detalles del procedimiento que se habría realizado la famosa y querida conductora del programa Hoy.

Según TV Notas, Galilea se hizo un lifting en la cara para disimular las arrugas. Además se puso hilos y elastina en la cara.

La aplicación de tratamientos con hilos tensores sirve para el rejuvenecimiento y para tratar la flacidez del rostro. Es una técnica no intrusiva, para la cual no se necesita cirugía, y es indolora.

Los hilos tensores se insertan bajo la dermis con la ayuda de una aguja muy fina. Como no se necesitan incisiones, no se originan cicatrices. Por tanto, los resultados son muy efectivos y se notan inmediatamente. Con este método se estimula el rejuvenecimiento de la piel y se consigue tensar la piel, lo que produce que desaparezcan las pequeñas arrugas y que se reafirme el rostro.

Tsss y que cachan a @GalileaMontijo dándose una manita de gato con el bisturí.



Si sí está guapetona, ¿Pa'que le hace al cuento? pic.twitter.com/CqoxDDTdlg — Stuff About Stuff (@chismeandstuff) November 4, 2019

También se hizo una liposucción de alta definición. Una técnica corporal que consiste en la extracción y lipoinyección, por medio de tecnologías específicas, de grasa en áreas determinadas, para dar un adecuado contorno y apariencia atlética.

Pero esta intervención no es para todos; los pacientes con obesidad, con IMC mayor a 30, antecedentes de enfermedades importantes, piel sobrante excesiva tras una pérdida masiva de peso o múltiples embarazos en el caso de las mujeres, no aplican para este procedimiento quirúrgico.

Una persona le dijo a la revista que a “Gali” le tensaron la piel, marcaron los músculos del abdomen, redujeron la grasa de la cadera para disminuirla y tonificaron sus piernas y muslos; parte de la grasa que le sacaron, se la inyectaron en los glúteos para aumentarlos.

Todo esto, se dice, repercutió en la salud de Montijo, pues no guardó el debido reposo.

Esto le trajo fuertes dolores y altas temperaturas. Tuvo que pedir días en el trabajo.

Luego se filtraron una serie de fotografías donde se evidenciaba que a Galilea le costaba trabajo sentarse.

“Por fortuna, lo que le pasó sólo fue un susto. Hace unos días regresó a Hoy, pero está cuidándose mucho, procura no estar mucho tiempo parada con tacones, y no participa en muchas de las dinámicas y juegos para no hacer grandes esfuerzos”, agregó la fuente a TV Notas.

Galilea Montijo se operó la última semana de septiembre, y regresó al programa el 14 de octubre.