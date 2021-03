Estamos felices: mexicanos nominados al Oscar

Un equipo de mexicanos están nominados al Oscar por la película "Sound of Metal": Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, quienes compiten por Mejor Sonido junto a filmes como "Soul", "News of the world", "Mank" y "Greyhound".

En entrevista, Baksht dijo que la noticia es bastante inesperada para él y para los otros dos mexicanos, y que incluso su hija fue quien le avisó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Quienes mezclamos la película fuimos dos personas, Michelle y yo. Carlos hizo una cosa dentro del departamento que se llama premezcla, pero digamos que sí, Carlitos debe estar feliz también, no nos hemos hablado todavía. Michelle, Carlos y yo somos mexicanos; además Michelle es mujer, es la primera chica mexicana que se dedica a esta cosa y que llega a este nivel", comentó.

Jaime Baksht lleva 27 años dentro de la Industria. Estudió en la Facultad Ciencias de la UNAM y luego se fue a Inglaterra a una escuela de producción musical. Hasta ahora ha trabajado en alrededor de 140 películas.

"Sound of metal" también está nominada en las categorías de Guión, Actor protagónico, Actor de reparto, Edición y Mejor Película.

"Me siento muy emocionado, muy sorprendido, contento. Fue un trabajo en equipo increíble y qué te puedo decir, es una gran sorpresa, estamos felices", puntualizó.

Esta mañana de lunes, Carlos Cortés también recibió con sorpresa la noticia.

"De hecho me despertó Nicolás Becker, me llamó como siete y media y me contó, yo estuve trabajando toda la semana y estaba desfasado de mis horas de sueño, fue una muy buena noticia. Aún no me lo creo. Como que siempre estuve trabajando en la industria del cine pero lo vi remoto, nunca lo pensé, me da mucha alegría ver que el esfuerzo -ha valido la pena-, pero nunca pensé verlo reflejado así, es muy gratificante", dijo al corresponsal.

En su opinión, el filme ha sido nominado en la categoría de sonido por toda la experiencia que genera en el espectador.

"La película tiene mucho qué decir, tiene gran peso por el mismo tema de la sordera del personaje principal. Creo que es muy coherente exponerlo de distintas maneras; lo que me parece interesante con la gente que la ha visto es que resulta más una experiencia de la posibilidad de cómo sería (estar en esa situación). Muchos damos por sentado que tenemos el oído, pero ver la posibilidad de que algo como esto falte, pues creo que eso transmite más. Afortunadamente todo el equipo logró la visión de cómo generar esas sensaciones en un medio audiovisual, este es un valor que tiene la película".

Carlos lleva 27 años dedicándose a la industria del Sonido. Estudió en el Tec de Monterrey, se fue a EU y luego regresó al país.

Ha trabajado con cineastas como Carlos Reygadas.

"También hice mezcla junto con Jaime, entré a la primera etapa, ha sido una especie de trabajo en el que nos pasamos la estafeta", comentó.