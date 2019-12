Estalla Regina Blandón contra sus vecinos

Regina Blandón estalló en contra de sus vecinos luego de que le fueran a reclamar por hacer ruido excesivo entre semana a altas horas de la madrugada.

En un video compartido en redes sociales y hablando en voz alta, la actriz aseguró que es la primera que hace algo de este tipo y que a pesar de que no lo crean, es una mujer que trabaja todos los días.

“Mis vecinos se quejaron de que ayer estaba haciendo ruido como hasta las 3 de la mañana, sé que es martes, pero saben qué, me vale 300 kilos… porque la neta es que uno se para de lunes a lunes, lo que no saben ellos, es que uno también está trabajando, aunque me haya dormido a las 3 de la mañana o más”, contó.

Posteriormente, Blandón explicó que ella jamás se ha quejado por los ruidos que otras personas han hecho durante los cuatro meses que tiene viviendo en ese lugar.

Finalmente, Regina expresó: “no sean tan %&$ es diciembre y nunca les he hecho un %%$ ruido, ojalá me estén oyendo mis vecinos, y ya relajarse, es diciembre, a disfrutar”.