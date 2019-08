Estalla Julián Gil contra declaraciones de Marjorie de Sousa

Julián Gil y Marjorie de Sousa nuevamente están en medio de la polémica luego de que la ex pareja se reencontrara en el Centro de Convivencia de la Ciudad de México para que el actor pudiera convivir con el menor de sus hijos.

Sin embargo, el argentino decidió emplear las redes sociales para contestar a la venezolana, pues luego de que Julián revelara que no extraña a su hijo porque no lo conoce, ella aseguró que el niño “tiene mucha madre”.

A través de un video, Julián expresó: “Esas tres palabras indican cuáles son sus intereses, ella no quiere, no pretende de ninguna manera que yo como padre esté en la vida del niño (…) Para ella la figura paterna no existe”.

De la misma manera, Gil retomó su cuenta de Facebook horas después para responder a la abogada de Marjorie de Sousa, quien en entrevista para el programa “De Primera Mano” aseguró que el actor estaba infringiendo la ley al compartir imágenes del niño en redes sociales.

“Quiero dejar algo bien claro, Matías es mi hijo, y yo no voy a permitir que ella, ni nadie diga cómo yo voy a criar a Matías y las cosas que yo puedo hacer en el corto tiempo que pueda estar con él, es increíble que ayer en una hora y pico que pude estar con mi hijo, pues ahora se me quiera juzgar, demandar como dice la señora, podría tener consecuencias legales por tomarme fotos con mi hijo”, expresó en otro video.

Finalmente, el histrión aseguró que estaba en todo su derecho de tomar las imágenes y recalcó que él seguirá haciéndolo las veces que quiera, e incluso pidió a los medios que fueran a entrevistar a las personas del Centro de Convivencia para que puedan verificar su versión.

Así que más allá de que la ex pareja pudiera llegar a un acuerdo por el bien de su hijo, todo indica que la guerra de declaraciones entre ambos continuará.