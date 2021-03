Estalla Julián Gil contra conductora que defendió a Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Julián Gil no pudo contener su molestia contra la conductora Francisca Lachapel, quien durante la transmisión del programa Despierta América salió en defensa de Marjorie de Sousa y pidió que el actor deje de hablar de la madre de su hijo menor, pues ella nunca ha escuchado que la venezolana se exprese mal de él.

Tras estas declaraciones, Gil retomó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte reclamo a la presentadora de televisión recordándole todo lo que en su momento vivió durante el proceso legal que enfrentó contra la madre de Matías.

“Francisca creo que tiene que estudiarse bien el caso desde el día 1… ¿O fue lo que le dijeron que tenía que decir? ¿(Marjorie) no habla mal de mí? ¿Estás segura?... Se te olvidó que me acusó de narcotraficante… de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencias… de drogadicto… de violento… de alcohólico… se te olvidó que un día frente a la prensa, incluyendo cámaras de ustedes me acusó de intento de secuestro… ¿sigo?”, manifestó Julián.

Foto: Cortesía Instagram

Posteriormente, Gil también recordó parte de las más recientes declaraciones de Marjorie y puntualizó: “¿Estás segura que ella no habla mal de mí? No habla ni dice nada ahora porque no tiene vergüenza ante la gente de sus actos. Ayer en una pasada entrevista dijo que el niño está bien porque ella se encarga dando a entender que el papá no hace falta… ¿o no lo viste?”.

Por último, el actor aprovechó para desearle lo mejor a Francisca por su próxima maternidad, sobre todo que no viva algo como lo que pasó con De Sousa.

“Te mando bendiciones y ojalá no te toque vivir algo parecido… Ojalá nunca sientas el dolor de un padre o una madre víctima de alienación parental… Ojalá tu hijo si pueda crecer con la presencia de su papi siempre… Ojalá”.