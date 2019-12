Estalla Juan Soler y asegura que no le impide a Maki tener pareja

Juan Soler explotó ante los reporteros que le cuestionaron si era verdad la noticia sobre que le prohibía a su ex esposa Maki tener un nuevo romance.

Asegurando que su relación con ella está en los mejores términos, Soler estalló y contestó: “Por supuesto que no… es de machos, pocos hue$%&, prohibirle a una mujer que tenga una relación, y yo no soy eso”.

Y para dejar más claro el tema, subrayó: “Yo deseo que Maki tenga una vida sensacional, porque se lo merece, porque es una gran mujer, porque es una gran persona, y si ya eligió a alguien, seguramente ha de ser un muy buen tipo como soy yo”.

Finalmente, Juan confirmó que pasara Navidad junto a ex pareja e hijas y dijo: “amo profundamente a Maki, cambió en sentido porque no es mi pareja, no la amo como pareja, pero si la amo como persona, es la mamá de mis hijas, y siempre voy a tener una relación increíble con ella”.