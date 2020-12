"Estado paranoico.": Influencer rusa Xenia Reina se queja de las medidas contra la Covid en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.-La aspirante a influencer rusa Xenia Reina se quejó de las medidas impuestas contra la Covid-19 en Oaxaca.

En un mensaje de redes sociales, Xenia dijo que no "pudo entrar a Monte Albán porque a las 11 am ya no tienen espacio".

"No pude ni entrar a Monte Albán porque a las 11 am ya no tienen espacio. Sólo pasaron los mexicanos que se formaron a las 7 am. Pésimo, PÉSIMO lugar para turistear. Jamás regresaré a visitar este estado paranoico. ¡Se creen demasiado! Hay mucho mejores lugares en el país y sin hacer tanta estupidez. ¡Bye para siempre, Oaxaca!", comentó.

De igual manera dio a conocer que tampoco pudo entrar a Yagul, pues la zona arqueológica se encuentra permanentemente cerrada por la emergencia de coronavirus.

"Hasta ese lo cerraron. Ya no gastaré ni un peso más en Oaxaca, no se lo merecen. EL PEOR ESTADO DE MÉXICO QUE CONOZCO".

Xenia Reina tiene más de 58 mil seguidores en Instagram y su popularidad ha ido creciendo tambien en TikTok.