Estaba sola, nadie me quería: Yuri habla sobre su intento de suicidio

Yuri es una cantante que, en los últimos años, se ha entregado al cristianismo y trata de proyectar una energía positiva y optimista.

Sin embargo, detrás de esa sonrisa, se oculta un pasado turbulento, lleno de lecciones dolorosas y momentos muy difíciles que tuvo que atravesar, de tal forma que la intérprete veracruzana confesó que intentó suicidarse.

Así lo declaró en el programa “Despierta América”, donde explicó que se vio orillada por pensamientos negativos que le daban la idea de atentar contra su propia vida.

“Yo sólo pensaba: ‘Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo hombre, tengo hombres de a ratitos”, contó.

Dijo que la forma en que iba a quitarse la vida era arrojándose desde el balcón de su mansión. Dijo haber escuchado una voz en su cabeza que le aconsejó terminar con su vida.

“Cuando yo la escuché (la voz) sentí miedo, pero ahí estaba, no la quería escuchar, pero ahí estaba, que me decía: ‘quítate la vida, mira: Eres bonita, tienes mucho dinero, eres muy famosa, pero mira, vives sola en tu mansión, nadie te quiere, es mejor que te vayas, que te quites la vida, por eso te va a hacer más feliz, te va a dar paz, porque no tienes familia, tus papás no están, estás sola, los hombres no te quieren como persona, te quieren como mujer para la cama’. Así escuchaba esa voz y me estaba convenciendo. Tomé la decisión y dije ‘Sí, tienes razón’ porque era verdad lo que me estaba diciendo”, continuó.

Sin embargo, lo que la hizo detenerse en ese momento fue una voz que escuchó a pesar de estar completamente sola.

“Agarré así un camino para tirarme del balcón de la casa. Cuando yo iba corriendo al ventanal, que fueron fracciones de segundo, un minuto no me hubiera dado tiempo, escucho una voz que me dice: ‘No lo hagas, yo la quito y yo doy vida, si tu te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz’”, narró Yuri, quien aseguró que fue Dios quien le detuvo de suicidarse: “Yo escuché la voz de Dios, así, audible, cuando yo me quería suicidar”. Desde entonces, Yuri ha dedicado su vida a la fe del cristianismo que ha practicado desde hace más de 20 años.

Fue así como se casó con el músico chileno Rodrigo Espinoza, con quien adoptó una hija llamada Camila.