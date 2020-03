“Está peor que el Coronavirus”, Aracely Arámbula opina sobre Sarita Sosa

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales, circula una grabación donde supuestamente Aracely Arámbula, compara a Sarita Sosa con el Coronavirus, provocando un escándalo.

La actriz, no aparece en el vídeo, sin embargo se escucha su voz decir que “La señora Sarita… ay, no, esa no. Está peor que el Coronavirus, en México le tienen igual de repele que el coronavirus”.

En dicho clip publicado en instagram, aparece un hombre, que al parecer es muy amigo de Arámbula y ambos están de acuerdo de que la hija del Príncipe de la canción es mala.

“Esa Sarita es mala, mi amor”, comenta la persona grabada.

Hasta el momento la mexicana no ha dado declaración al respecto.