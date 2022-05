"Está muy deprimida en su casa, pero yo creo que no fue la forma" amiga de Silvia Pinal se manifiesta por su salud

Ciudad de México.- Silvia Pinal presentó problemas de salud y tuvieron que cancelar su segunda presentación en la obra de teatro ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’.

Los internautas se habían expresado molestos en redes luego que se filtrará algunas entrevistas previas a la presentación en donde se le miraba a la actriz de 91 años de acuerdo a sus comentarios 'desorientada'.

Asimismo en su debut al teatro, las imágenes resultaron alarmantes para los fanáticos de la artista. Sin embargo, su hijo en días pasados afirmó su madre lo hacía de terapia y para evitar la depresión.

Mónica Marbán rompe el silencio

Una amiga cercana y ex administradora del Teatro Silvia Pinal aseguro en Sale el sol: “Me han mandado algunas cosas y me han comentado algunas amistades de ella y mías, y bueno, por un lado, yo sé que ella quería hacerlo, que porque está muy deprimida en su casa, pero yo creo que no fue la forma. Estaba un poco enferma del estómago, tenía temperatura, pero bueno, le insistieron que fuera y pasó lo que pasó, lo cual me da mucha tristeza, y yo qué más quisiera, estar a su lado, y abrazarla, y ¿qué puedo decir?, me da mucha tristeza lo que está pasando”

El que está ahí, que es Luis Enrique, se ha hecho muy amigo del señor, Iván Cochegrus, en vez de estar al pendiente de la situación, cada quien hace lo que tiene que hacer y no pone atención, de alguna manera sí la abandonan. Yo lo único que les deseo es que cuiden a su mamá porque no es eterna, que como te digo, la saquen a pasear, no a trabajar”

agregó sobre la relación entre el productor y el hijo de la famosa.

“A Iván yo lo conocí, le hizo un homenaje hace muchos años en Veracruz, y así fue como lo conocí, pero luego como la humedad se fue metiendo y ahora es el gran amigo de la familia, y de Luis Enrique y de ella, y por el cariño que le tiene, por eso hizo su obra y por amor a ella, pero yo creo que también hay otros intereses ¿no?” puntualizó.