Esta influencer mexicana estuvo en el sismo de Grecia

GRECIA.- El terremoto de Grecia es una de las peores tragedias que ha acontecido dicho país.

Algunas personas han mostrado videos del terrible suceso y compartido su experiencia durante este terrible suceso, entre ellos, una popular influencer mexicana.

Ixpania García Valadez, mejor conocida como Ixpenea, se dedica a viajar como “mochilera” por el mundo y documentar su experiencia para sus fans en las redes sociales.

Ella nunca se imaginó que la mañana del 30 de octubre, le tocaría vivir en carne propia este desastre natural que puso en jaque a todo el mundo, y más aún la alerta de Tsunami que ocasionó daños en varias regiones de Grecia y Turquía.

En sus redes sociales, la joven compartió algunos de los momentos angustiantes que vivió en el terremoto, el cual sucedió cuando ella se encontraba sin pantalones y sólo con una blusa larga con la cual pudo cubrirse.

Ella transmitió en vivo hacia una desolada calle de Grecia, donde cuestionó que en ese país no existiera la cultura del simulacro como en México.

Estoy en shock no hay nadie en la calle, nadie se bajó por el temblor. Obviamente no hay alerta sísmica. Me bajé sin pantalones y sin cubrebocas", relató en sus historias de Instagram.