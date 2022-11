Esta fue la reacción de Eduin Caz ante su presentación en el medio tiempo de Game  de la NFL en México

ESTADOS UNIDOS.- Eduin Caz se ha ganado el cariño de sus fanáticos gracias a su talento vocal y los éxitos musicales que ha tenido a lado de Grupo Firme aunque eso no ha evitado que este envuelto en polémicas.

Hace unos días Grupo Firme se presentó en el medio tiempo de NFL pero para sorpresa de los integrantes, gran parte del público presente se encargó de abuchearlos durante su presentación.

Ante esta situación Eduin respondió por medio de su cuenta de Instagram que reveló que durante la presentación se llevó muchas sorpresas pero también aprendizaje y agradeció por el apoyo incondicional de sus seguidores

Por supuesto también reconoció que hubo personas a las que no le gustó su presencia pero admitió que no es “moneda de oro” y en el camino puede haber complicaciones.

Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil .Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio” se puede leer en la publicación.

A pesar de lo sucedido Eduin admitió que al final fue “pionero” de dicho evento y está contentos de haber podido llenar el estadio y reconoció que en ocasiones puede haber “piedras” en el camino.

Sus fanáticos reaccionar en la publicación y hasta hicieron llegar sus comentarios: “las cosas como son”, “son unos duros carnal”, “rey estás en tu mejor momento y nos guste o no eres el líder del regional mexicano”, “sigue ladrando los perros compadre” se puede leer en la publicación.



Canelo Álvarez aclara rumor de supuestas diferencias con Eduin Caz

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se expresó sobre la controversia que se originó por haber corrido a Eduin Caz, de los XV's años de su hija, para aclarar que nada de lo que se llegó a decir fue cierto.



"La verdad es que ustedes los medios hacen un desmadre muy cabr*n donde no hay nada, pero bueno, de eso viven y está bien. Acabo de hablar con él, viene el lunes porque va a hacer algo de fútbol americano…Tenemos una bonita relación, cuando salieron los videos virales hablamos y nos reímos y la verdad que mi gente de relaciones públicas me preguntó si quería hacer algo y la verdad es que no tengo que decir nada” comentó.