Esta fue la lujosa fiesta del hijo de Kimberly Flores

MONTERREY.- Kimberly Flores es una de las ‘influencers’ más famosas y polémicas del medio del espectáculo, desde su participación en el reality de ‘La Casa de los Famosos’ logró llamar la atención de sus millones de sus seguidores.

Desde entonces Kim se ha encargado de compartir parte de su vida personal en sus redes sociales, donde suele mostrar su día a día a lado de la familia que ha formado a lado de Edwin Luna.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la ‘influencer’ se encargó de compartir distintos videos de la lujosa de fiesta de cumpleaños que preparó para su pequeño hijo Damian.

En los videos Kimberly compartió parte de la decoración que se inspiró en la película “La Fábrica de Chocolate” es por eso que los vasos, platillos y hasta servilletas tenían la temática.

Damián tuvo su boutique, miren que bonito, lo bueno que aquí no hay viento entonces no se van a ir volando las camisas” comentó Kim.

Para sorpresa de muchos de sus fanáticos fue que Flores también puso una tienda con accesorios que llevaban la imagen de su hijo, camisetas, tazas, calcetines entre otras cosas.

Por si fuera poco en la entrada de la fiesta la ‘influencer’ documentó que había un marco enorme con la imagen del pequeño, además de unas letras gigantes con su nombre en forma de globos.

Kimberly Flores es acusada de empujar a un reportero y se defiende

Hace un par de semanas que Kim tuvo un inesperado encuentro con los medios de comunicación, pero uno de los reporteros al acelerar el paso cayó frente a ella y los de alrededor le “reclamaron” a la influencer.

“Porque no les doy entrevistas, porque no está permitido hasta que salga el reality show, pero les explicas y no entienden,me dolió mucho la persona se cayó porque es su cámara, que conste que yo no toqué nada porque luego dicen que yo lo tiré” comentó Kim.