Esta fue la fiesta de Danna Paola por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.-Danna Paola es una de las cantantes más importantes del espectáculo, gracias a su larga trayectoria en la música y televisión se ha convertido en una de la favoritas por parte del público.

Hace unos días que la intérprete de “Oye Pablo” celebró un día más de su cumpleaños donde fue consentida y recibió mucho amor por parte de sus seres queridos y en especial su novio Alex Hoyer.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Danna dio a concer algunas fotografías de lo que se vivió en su cumpleaños donde evidentemente apareció más feliz que nunca.

En las imágenes aparece a lado de sus amigos y su actual pareja, por eso aprovechó para dar gracias por lo bien que la hicieron sentir durante todo el día, y confirmó que fue un festejo muy diferente y especial.





Gracias gracias infinitas a todxs por sus felicitaciones, amor y buenos deseos… ufff he recibido mi cumple con una energía muy distinta a los años anteriores, llena de amor inmenso, abrazando mi alma y recibiendo amor puro y sólo energía positiva, agradeciendo por todo lo que viví, por las cadenas que rompí, x todo lo que he construido este ultimo año, y todo lo que viene…. hoy a nivel personal me siento más plena que nunca y estoy muy orgullosa de la mujer que soy en esta nueva vuelta al sol les amo GRACIAS !!!” se puede leer en la publicación.

Además Danna en esta ocasión optó por utilizar un hermoso ‘outfit’ que consistió en un top blanco acompañado de una blusa tipo red en color guinda y unos jeans, que le permitieron mostrar su esbelta figura.

Los fanáticos de la artista hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones en la publicación: “felicidades Danna”, “eres la más hermosa”, “feliz vuelta al sol”, “eres lo máximo definitivamente”, “buena vida”, son algunos de los que se pueden leer.

Suegro de Danna Paola desea grabar una canción con ella

El suegro de Danna Paola, Néstor Daniel Hoyer, dio a conocer que uno de sus deseos es poder colaborar con la cantante, después de que se confirmara la relación con su hijo.

“No descarto, en esta carrera no se descarta ninguna posibilidad, no solamente de hacer un dueto con Danna, ¡imagínate!, para mí sería un honor poder juntar una nueva generación con aquella época, se me hace una fusión interesante”, dijo don Néstor.