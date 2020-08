“Esta es tu noche Nodal” le dice Ricardo Montaner al caborquense en La Voz

MÉXICO.- Fue notoria la presencia del cantante de música popular mexicana en La Voz México y más hoy porque tenía la mirada de los espectadores encima, después de anunciar toda la semana que hoy cantaría junto a Belinda. Pero además hubo varias situaciones a lo largo de la noche que hicieron imposible ignorar su fuerte estadía en el reality.

El duelo del equipo Montaner fue entre Jorge Quintero y Daniela Cortez, que interpretaron “Probablemente” de Christian Nodal, canción que cantara a dueto con el español David Bisbal, interpretación que logró los mejores comentarios de la noche, entre ellos los del escritor e intérprete del tema.

“Un homenaje porque usted merece eso, porque usted es un tipo popular, porque el público lo ama y una manera de retribuir eso, es honrando a alguien que le da este jurado, a este equipo de coaches, le da primero muchas alegrías y mucho prestigio. Así que te quisimos honrar cantándote tu canción”, dijo Ricardo Montaner al explicar su elección sobre la canción a su escritor e intérprete, Christian Nodal.

El origen de “Probablemente”

Al terminar la interpretación del dueto del equipo Montaner, Nodal no pudo evitar mostrar su emoción de haber escuchado su canción en la voz de otros interpretes, “No tengo palabras para agradecer, pero me encantó que le dieran otra vida a la canción, la hicieron suya”, expresó.

“Es una de mis composiciones que tiene más sentimientos. Fue basada en una historia que me platicó mi papá, que estaba perdiendo a mi mamá y yo me basé en ese sentir para escribir y componer esta canción”, confesó Nodal sobre “probablemente” y agregó, “esta vez hasta sentí que me quedaba a mi , es la primera vez que me pega una de mis canciones, fue cómo tomar un poco de mi propio chocolate y se siente muy bonito. Muchas gracias”.

Tal fue la emoción del momento que Belinda no dudo en decir: “Que bonito escribes, qué bonito compones, felicidades! Le dijo Belinda a Nodal después de escuchar probablemente, y agregó, “Eso es lo más bonito que hay cuando las canciones te transportan a momentos mágicos. Yo lo vivi”.

El protagonismo del caborquense

Durante este dueto del equipo Montaner, los interpretes fueron de lo mejor de la noche, pero la voz masculina de esta pareja sobresalió, por lo que Ricardo decidió conservar a Jorge Quintero en su equipo.

Para Daniela Cortez fue un momento intenso, porque después de ser eliminada del equipo Montaner, tuvo la oportunidad de ser robada, qué para su sorpresa fueron Christian Nodal y Belinda, siendo el caborquense quién integra a la cantante en su equipo.

“Daniela amo tu voz, la esencia que tiene tu voz, es bien llégadora y aparte le hiciste arreglos a la canción que no se me hubieran ocurrido. Yo he hecho es canción en acústico y la he cantado a dueto con BIsbal, y con todo respeto lo digo, nunca había escuchado en nadie una versión tan personal como la tuya, y te quiero decir de esa manera que sin perder el sentimiento en la canción”, expresó Christian Nodal a Daniela Cortez.