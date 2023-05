Esta es la razón por la que Miley Cyrus no quiere hacer una gira

Ciudad de México.- El último sencillo de Miley Cyrus titulado ‘Flowers’ la colocó en el primer lugar de los charts de música, aunque reveló que aún así no se siente animada para realizar una gira.

Aunque muchos artistas sueñan con hacer tours a nivel internacional, la cantante expresó que no es lo que más disfruta de su profesión

Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No siento una conexión. No me siento segura. No es algo natural, porque estás frente a miles de personas, pero estás sola”

Manifestó Cyrus en entrevista con la revista Vogue UK.

Sin gira

Tras esta confesión, Miley pidió a sus fanáticos que no esperen una gira pronto, aunque su álbum Summer Endless Vacation haya provocado gran euforia en distintas partes del mundo.

“Después de mi último show, lo vi más como una pregunta. Y no puedo. No puedo sola, porque no puedo, y no es mi culpa sino mi deseo. Me cuestioné: ¿Quiero vivir mi vida para darle placer o satisfacción a alguien más que no sea yo?”, declaró.

La cantante y compositora estadounidense no ha realizado una gira mundial desde 2014, pero sí se presenta en vivo en algunos programas de televisión y festivales musicales de renombre en distintos países.