Esta es la razón por la que Jesse Eisenberg no apoya el Snyder Cut

Jesse Eisenberg dijo que el motivo por el cual no se ha manifestado con respecto a la versión de "Justice League" del director Zack Snyder, a diferencia de otros actores como Jason Momoa y Ben Affleck, es porque todavía no lo tiene muy claro, pero más porque ni él se ha visto.

"No estoy seguro porque no he visto nada en donde yo aparezco y tampoco he visto 'Batman v Superman' ni 'Justice League'. Sé que tengo una parte muy pequeña en una de ellas pero no me siento cómodo viéndome", expresó durante entrevista con el Toronto Sun.

Ante esto, el actor que interpreta a Lex Lutor en el Universo Extendido de DC (DCEU por sus siglas en inglés) mencionó que no es parte del movimiento a favor del Snyder Cut.

"No soy parte de, no sé cómo llamarlo, ese movimiento. Me agrada Zack Snyder y he trabajado con él por un tiempo solo en virtud de que estas películas tardaron tanto en filmarse. Me encanta su estilo y estética y si hay una película que él quiera estrenar, estoy seguro de que será genial.

Eisenberg también habló acerca de su personaje en el DCEU, y dejó en claro que ha sido de los personajes que más le ha gustado.

"Amé esa parte, pero no sé que es lo que están haciendo con cada una de las películas".