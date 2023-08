Esta es la razón por la que Adam Sandler envía flores a Jennifer Aniston en el Día de las Madres

Estados Unidos.- Jennifer Aniston es una actriz con más de 30 años de experiencia en el medio. Es muy famosa por sus papeles en series y películas como "Friends", "Somos los Miller" o "Criminales a la vista". Por eso, su vida privada se ha vuelto tema de conversación en medios y redes sociales de manera constante.

En su juventud, la californiana vivió una relación con Brad Pitt que fue ampliamente mediática, lo que dio lugar a conversaciones iniciales sobre la posibilidad de convertirse en madre. A medida que el tiempo transcurrió, los medios comenzaron a debatir y cuestionar la decisión de Aniston de no querer tener hijos. Toda esta atención siempre causó incomodidad a la actriz, ya que en secreto estaba enfrentando dificultades para concebir, una situación que ella misma reveló hace apenas unos meses.

Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy, el barco ha zarpado", aseguró Jennifer Aniston, a sus 54 años, en una entrevista para Allure.