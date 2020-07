Esta es la lista de los participantes del Festival de Cine de Toronto 2020

TORONTO, Canada.- Las actrices Regina King y Halle Berry mostrarán su debut como directoras en el TIFF con sus filmes One Night in Miami y Bruised, respectivamente, a quienes acompañarán cineastas como Roseanne Liang, Tracey Deer, Sonnia Kennebeck y Chloé Zhao, por mencionar algunas.

En total, el 46 por ciento de los filmes que se mostrarán fueron dirigidos o codirigidos por mujeres, que representa una alza con respecto al año pasado, en el que sólo el 36 por ciento de las cintas participantes tuvieron participación de cineastas mujeres.

Cameron Bailey, director artístico y co-director del TIFF comentó:

Comenzamos este año planeando una edición 45 del festival muy parecida a nuestras ediciones anteriores. Pero en el camino tuvimos que repensar casi todo. La alineación de este año refleja ese tumulto.

Collider publicó este jueves el listado de filmes que se presentarán en el festejo fílmico, que impulsará este año un componente virtual para los estrenos debido a la pandemia del coronavirus, por lo cual, en esta ocasión, no habrán galas ni prensa física.

Listado completo de proyectos que se presentarán:

- 180 Degree Rule, de Farnoosh Samadi (Irán).

- 76 Days, de Hao Wu, Anónimo y Weixi Chen (Estados Unidos).

- Ammonite, de Francis Lee (Reino Unido).

- Druk, de Thomas Vinterberg (Dinamarca).

- Bandar Band, de Manijeh Hekmat (Irán-Alemania).

- Beans, de Tracey Deer (Canadá).

- Dasatskisi, de Dea Kulumbegashvili (Georgia-Francia).

- Bu Zhi Bu Xiu, de Wang Jing (China).

- Bruised, de Halle Berry (Estados Unidos).

- City Hall, de Frederick Wiseman (Estados Unidos).

- Concrete Cowboy, de Ricky Staub (Estados Unidos).

- David Byrne's American Utopia, de Spike Lee (Estados Unidos).

- The Disciple, de Chaitanya Tamhane (India).

- Enemies of the State, de Sonia Kennebeck (Estados Unidos).

- Falling, de Viggo Mortensen (Canadá-Reino Unido).

- The Father, de Florian Zeller (Reino Unido-Francia).

- Fauna, de Nicolás Pereda (México-Canadá).

- Fireball: Visitors from Darker Worlds, de Werner Herzog y Clive Oppenheimer (Reino Unido-Estados Unidos).

-Gaza Mon Amour, de Tarzan Nasser y Arab Nasser (Palestina-Francia-Alemania-Portugal-Qatar).

-Tao Chu Li Fa Yuan, de I-Fan Wang (Taiwán).

-Good Joe Bell, de Reinaldo Marcus Green (Estados Unidos).

-I Care A Lot, de J Blakeson (Reino Unido).

-Inconvenient Indian, de Michelle Latimer (Canadá)

-The Inheritance, de Ephraim Asili (Estados Unidos).

-Ash Ya Captain, de Mayye Zayed (Egipto-Alemania-Dinamarca).

-Limbo, de Ben Sharrock (Reino Unido).

-Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria (Brasil-Francia).

-MLK/FBI, de Sam Pollard (Estados Unidos).

-The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel, de Joel Bakan y Jennifer Abbott (Canadá).

-Nuevo Orden, de Michel Franco (México).

-La Nuit des Rois, de Philippe Lacôte (Costa de Marfil-Francia-Canadá-Senegal).

-Nomadland, de Chloé Zhao (Estados Unidos).

-No Ordinary Man, de Aisling Chin-Yee y Chase Joynt (Canadá).

-Notturno, de Gianfranco Rosi (Italia-Francia-Alemania).

-One Night in Miami, de Regina King (Estados Unidos).

-Penguin Bloom, de Glendyn Ivin (Australia).

-Pieces of a Woman, de Kornél Mundruczó (Estados Unidos-Canadá-Hungría).

-Felkészülés Meghatározatlan Ideig Tartó Együttlétre, de Lili Horvát (Hungría).

-Quo Vadis, Aïda?, de Jasmila banic (Bosnia y Herzegovina-Noruega-Holanda-Austria--Romania y más).

-Shadow In The Cloud, Roseanne Liang (Estados Unidos-Nueva Zelanda).

-Shiva Baby, de Emma Seligman (Estados Unidos-Canadá).

- Spring Blossom, de Suzanne Lindon (Francia).

- A Suitable Boy, de Mira Nair (Reino Unido-India)

- Été 85, de François Ozon (Francia).

- The Third Day, de Felix Barrett y Dennis Kelly (Reino Unido)

- Trickster, de Michelle Latimer (Canadá)

- Asa Ga Kuru, de Naomi Kawase (Japón).

- Subarashiki Sekai, de Miwa Nishikawa (Japón).

- Violation, de Madeleine Sims-Fewer y Dusty Mancinelli (Canadá).

- Wildfire, de Cathy Brady (Reino Unido-Irlanda).