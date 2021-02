Esta es la dieta de Britney Spears que puede dañar tu salud

ESTADOS UNIDOS.- Quien no ha dejado de causar polémica por múltiples razones es Britney Spears, ahora causó revuelo entre sus seguidoras el hecho de que se pronunció como una fuel seguidora de la “dieta del helado”. Sí, una más de las tendencias en el mundo de la pérdida de peso.

La cantante estadounidense ha batallado durante los últimos años con su peso, pasó de ser un sex-symbol a una mujer con diferentes problemas relacionados con la salud de su cuerpo. Algunos incluso aseguraron que padeció de desórdenes alimentarios en la última década.

No es para menos, pues Britney Spears no solo es una de las estrellas más grandes del pop, también es una de las figuras públicas más asediadas por los medios -no olvidemos la ocasión en la que tuvo una crisis mental frente a los papparazzi-.

Esta constante exposición ha llevado a “La princesa del pop” a intentarlo todo, desde clases de baile, rutinas extenuantes, un régimen alimenticio estricto y ahora la famosa “dieta del helado”. Aunque la cantante comenzó a seguir esta “dieta milagro” en 2021, la realidad es que tiene casi 20 años en circulación.

¿De qué se trata la dieta del helado?

La dieta del helado promete que en solo tres días podrías bajar de peso, ¿cómo? Muy sencillo, el tema central es promover un consumo bajo de ingesta de calorías y premiar a la persona con uno de estos postres altos en hidratos de carbono.

Sin embargo, este régimen alimentario puede hacerse insostenible para ciertos organismos; la idea es consumir menos de mil 200 calorías al día, pero dependiendo de las actividades físicas, complexión, genética y necesidades personales, una persona podría tener más o menos necesidad de ingesta.

Aunque existen variantes de esta dieta, la gran mayoría indican que se debe privilegiar el consumo de fibras, proteína, vegetales y frutas; muy por encima de las grasas, azúcares e hidratos de carbono. Por esa razón, solo es posible consumir un alimento “chatarra” a través del helado.

Al igual que otras dietas milagro, esta también es peligrosa e inconsciente, principalmente porque puede significar una descompensación para la persona que la sigue; lo más recomendable es visitar a un especialista para darle seguimiento a los problemas relacionados con el peso.