Esta es la condición con la que Aurea Zapata perdonaría a Patricio Cabezut

Ciudad de México.- La actriz Aurea Zapata habló sobre el proceso legal que tiene contra su esposo Patricio Cabezut por violencia intrafamiliar.

Pese a que el conductor asevera que no tiene impedimento para ver a sus hijas, Zapata remarcó que está respaldada por la ley y habría impuesto la medida de restricción hasta que se resuelva el caso.

En su encuentro con la prensa en CDMX, Aurea confesó que ella y su hija mayor fueron sometidas a pruebas en la FGJ de la Ciudad de México donde se dieron resultaron de violencia.

Completamente afectada, junto con una de mis hijas, con los exámenes psicológicos, es afectación psicológica, ansiedad, un poco presión en el cuerpo, así como me sienten, un poco nerviosa, pero bueno, hay que salir adelante en esto”

Declaró.

Ayuda profesional

De igual forma, Zapata reveló que las autoridades determinaron que lo mejor era que recibiera ayuda profesional. “Un año de terapia a mi hija, la otra como es más chiquitita no sintió tanto ¿verdad?, pero ahí vamos poco a poco, a salir adelante”.

Por otro lado, Zapata dijo que no se detendría hasta que su ex pareja aceptara que les había hecho daño tanto a ella como a sus hijas. “No voy a parar, porque dicen ‘bueno ¿le vas a dar el perdón?’... no lo sé, porque primero que la gente se dé cuenta que no puede andar por la vida dañando a las personas. No lo sé, porque las autoridades actuarán bajo derecho”.

Sin embargo, antes de retirarse del lugar, reveló que podría poner fin al proceso legal contra Cabezut si cumple con una petición.

“Sus abogados buscaron a los míos, pero no se ha llegado a acuerdos, no (he tenido contacto con él) por las reglas que señala la autoridad. Yo perdonaría al papá de mis hijas, siempre y cuando él se haga exámenes psicológicos”, manifestó.