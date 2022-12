Esta es la causa de muerte de Stephen ''tWitch'' Boss

Ciudad de México.- De acuerdo al médico forense de Los Ángeles, la causa oficial de muerte de Stephen ''tWitch'' Boss se declaró como suicidio, debido a la herida de bala que tenía en la cabeza.

De acuerdo con el sitio Page Six, el DJ fue encontrado sin vida en un baño de hotel en el Oak Tree Inn en Encino California, a 14 minutos de su casa.

Por otro lado, se supo que la policía respondió a una llamada del hotel alrededor de las 11:20 am, ya que la esposa del artista había alertado sobre la desaparición de su esposo.

Después de que trascendiera la noticia sobre la muerte de Boss, sus amigos y familiares incluyendo Ellen DeGeneres, le rindieron tributo en las redes sociales.

Stephen había celebrado su noveno aniversario de bodas con su esposa días antes de su muerte, anteriormente en un podcast del 2017, Boss había hablado sobre sus problemas de salud mental.

A veces, me enfrento a tomar una decisión que es la mejor opción posible que puedo tomar en ese momento dado. Ahora bien, ¿será la elección perfecta? No. ¿Hará que me caiga? Tal vez, y si es así, tienes que volver a levantarte muy, muy rápido y aprender la lección y luego seguir adelante porque eso es lo que hace la vida”