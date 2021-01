"Está ca#ón": Consuelo Duval vio el video íntimo de Gabriel Soto y esto dijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval fue captada por la prensa durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugar donde confesó que tuvo oportunidad de ver el video íntimo de Gabriel Soto, además de defender a su amiga y colega Paty Navidad tras su controversia con Twitter.

Ante los cuestionamientos de los reporteros por la filtración de las imágenes sexuales del ex de Geraldine Bazán y si pudo verlas, la actriz confesó con una sonrisa:

“Sí, solo un minutito… nada de qué avergonzarse el muchacho, ya lo dije muchas veces y lo repito”.

Sin embargo, aclaró que solo lo vio en esa fracción de tiempo por una razón, además de enviarle un consejo al actor.

Me sentía como traidora porque aparte lo quiero mucho y como ‘no, respétalo’… Mira, si no quieres que se sepa, no lo hagas, entonces ya sabes que estás en riesgo cuando subes un video a la red, cuando le mandas a tu novia o tu novio, pues por lo menos cuida mucho que no se te vea la cara, maquíllate los tatuajes, está cañón”.