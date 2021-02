Está 'aterrada' Cynthia Klitbo tras amenazas que recibió El Rey Grupero

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo confesó sentirse atemorizada de que su novio El Rey Grupero pueda ser lesionado luego de que el influencer denunciara las irregularidades que el doctor Juanjo Duque ha realizado con el cuerpo de distintas mujeres tras practicarles algunas operaciones estéticas.

“Me siento aterrada porque también tiene amenazas fuertes, entonces, ¿qué te digo?... él es el Robin Hood, y me encanta que sea así, pero me preocupa mucho, a mi lo que me preocupa es él porque una persona que es capaz de hacer eso, que no tiene escrúpulos, pues es capaz de muchas cosas, y yo quiero encontrar a mi novio vivito y coleando cuando regrese”, dijo la actriz en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Acto seguido, la actriz manifestó su miedo a que Rey Grupero pueda perder la vida ante este lío con Duque. “En México te matan y nadie saca la casta, muy difícil la verdad, te hablo a calzón quitado, no me importa decirlo, no estoy provocando una guerra… a mí me da temor que le pase cualquier tipo de cosa. La verdad es que México, nada más en el tiempo de la pandemia, hubo 60 mil muertes por delito, es una cantidad estúpida, es casi lo que puedo decir en una guerrilla, nada más de gente que ha sido secuestrada y asesinada, solamente”.

Como se recordará, el novio de la actriz denunció a través de un video en redes sociales que había recibido amenazas por parte de Alfredo Adame luego de dar a conocer que supuestamente el doctor les inyectó a mujeres algunas sustancias que deformaron su rostro y cuerpo.