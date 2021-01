Esposo de Ximena Duque habla sobre el delicado estado de salud de la actriz

ESTADOS UNIDOS.- Fue en Año Nuevo, mientras muchos se despedían de una año complicado, cuando Ximena Duque se enteró de que ella y su familia estaban contagiados de Covid-19, justo en la recta final de su embarazo.

Situación que pese a que la actriz la ha tratado con sus fans de forma muy positiva, de acuerdo a su esposo Jay Adkins ha sido muy complicada y delicada para ella por los terribles síntomas que ha vivido.

A través de un video que compartió en sus cuenta de Instagram, el empresario al borde del llanto se sinceró sobre lo delicada que ha estado Ximena y lo mal que la ha pasado.

Adkins también hizo referencia al estado de salud de su hija, quien a pesar de tener síntomas leves, ha sufrido de fiebre y malestares comunes del Covid-19.

"Ver a mi hija días tras día y no saber si ella iba a estar bien, si la fiebre iba a bajar. Esto no es una gripe. Yo fui afortunado de que no me afectara tanto... Tenía que cuidar de mi hija porque mi esposa tiene una niña dentro de ella", indicó.