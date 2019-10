Esposo de Sarita Sosa elimina video de José José

MÉXICO.- Luego de que Yimmy Ortiz, esposo de Sarita Sosa, decidiera compartir un video de José José, justo al mes de su fallecimiento, para demostrar que la hija menor del cantante lo cuidaba y procuraba durante su enfermedad, horas después lo eliminó.

A pesar de que junto al video Yimmy dijo sentirse orgulloso y brindarle todo su respaldo a Sarita tras los ataques que ha recibido por las decisiones que tomó antes y después del deceso del “Príncipe de la Canción”, al parecer después se arrepintió.

Y aunque Ortiz no tiene activos los comentarios en su cuenta de Instagram, luego de que diversos medios de comunicación replicaran las imágenes, las críticas no se hicieron esperar.

En redes, los internautas y fanáticos del intérprete de “Lo que no fue no será” no dudaron en hacer duros señalamientos contra Sarita Sosa, e incluso hubo quienes cuestionaron el por qué daban a conocer esas imágenes tras la muerte del artista.

“Yo le hacía eso a mi papá y nunca me grave haciéndolo ��”, “Seguro lo posteó para que la gente no la cuestione más y para que vean que si lo atendía, pero lo que hizo con sus hermanos no tiene perdón ��” , “A fuerza quiere limpiar su nombre ��” , “Supo jugar muy bien, sabia lo que se le venía con la muerte de José José todo planeado ����������” o “Porque grabarme?�������� como hija es lo menos que puedo hacer por mi padre”, son algunos de los mensajes que se leen en la red contra ella.